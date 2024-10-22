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Kanada Çin’den ithal çeliğe uygulanacak ek vergiye ilişkin muafiyet koşullarını açıkladı

Salı, 22 Ekim 2024 14:21:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bugün yürürlüğe girecek olan Çin’den ithal çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik yeni %25 oranındaki ek vergi öncesinde Kanada hükümeti, yerel işletmelerin Çin'den ithal edilen çelik, alüminyum ve elektrikli araçlara yönelik ek vergiler için muafiyet talep etme sürecini başlattı. Kanada çelik sektörünün tedarik zincirini düzenlemek için yeterli zamana sahip olmasını sağlamak amacıyla belirli ve istisnai koşullar altında ek vergilerin ödenmesinde kolaylık sağlanacak veya halihazırda ödenmiş olan ek vergilerin iadesi yapılacak.

Buna göre ek vergiden muaf tutulma taleplerinin değerlendirileceği koşullar arasında: girdi olarak kullanılan veya iç piyasada ikamesi bulunmadığı için ithal edilmesi gereken ancak ürünün Çin dışındaki kaynaklardan temin edilemediği durumlar; Kanadalı şirketlerin 26 Ağustos 2024 tarihinden önce yaptıkları sözleşmeler doğrultusunda projeleri için Çin çıkışlı ürünler temin etmesi; ve Kanada ekonomisini olumsuz etkileyecek istisnai durumlar yer alıyor. Hükümet, söz konusu koşullar altında ABD’ye yeniden satılması hedeflenen ürünler için vergi indirimi uygulanmayacağını ifade etti.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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