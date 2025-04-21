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Kanada Borçelik’ten ithal korozyona dayanıklı çeliğe geçici antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 21 Nisan 2025 12:27:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Türk üretici Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping vergisi soruşturmasının ön kararını açıkladı.

Şirket için belirlenen tahmini damping marjı ve geçici antidamping vergisi %22,9 oranında yer alıyor.

Geçici vergiye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.30.00.00, 7210.49.00.40, 7210.49.00.50, 7210.49.00.60, 7210.49.00.70, 7210.61.00.10, 7210.61.00.20, 7210.69.00.10, 7210.69.00.20, 7212.20.00.10, 7212.20.00.20, 7212.20.00.30, 7212.20.00.40, 7212.30.00.10, 7212.30.00.20, 7212.30.00.30, 7212.30.00.40, 7212.50.00.30, 7212.50.00.40, 7212.50.00.50, 7212.50.00.60, 7225.91.00.10, 7225.91.00.20, 7225.91.00.30, 7225.91.00.40, 7225.92.00.10, 7225.92.00.20, 7225.92.00.30, 7225.92.00.40, 7226.99.00.11, 7226.99.00.12, 7226.99.00.13 ve 7226.99.00.19 kodları altında bulunuyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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