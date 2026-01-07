 |  Giriş 
Kanada, Tayvan ve Almanya’dan ithal kalın levha için dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 07 Ocak 2026 14:41:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Tayvan ve Almanya’dan ithal karbon çelikten levha ve düşük alaşımlı çelikten yüksek mukavemetli levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemeleri başlattığını açıkladı.

Mahkeme, kararını en geç 4 Haziran 2026 ve gerekçeli kararını ise 19 Haziran 2026 tarihlerine kadar açıklayacağını belirtti. Ayrıca söz konusu vergilerin sona ermesinin dampingli ithalatın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını belirleyeceğini aktardı.

Tayvan ve Almanya’dan ithal söz konusu ürünlere yönelik mevcut damping marjları sırasıyla %80,6 ve %68,6 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.51.00.11, 7208.51.00.12, 7208.51.00.19, 7208.51.00.22, 7208.51.00.23, 7208.51.00.24, 7208.51.00.25, 7208.51.00.32, 7208.51.00.33, 7208.51.00.34, 7208.51.00.35, 7208.51.00.42, 7208.51.00.43, 7208.51.00.44, 7208.51.00.45, 7208.51.00.52, 7208.51.00.53, 7208.51.00.54, 7208.51.00.55, 7208.51.00.62, 7208.51.00.63, 7208.51.00.64, 7208.51.00.65, 7208.51.00.72, 7208.51.00.73, 7208.51.00.74, 7208.51.00.75, 7208.52.00.11, 7208.52.00.12, 7208.52.00.19, 7208.52.00.82, 7208.52.00.83, 7208.52.00.84 ve 7208.52.00.85 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

