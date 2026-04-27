Kanada dokuz ülkeden ithal inşaat demiri için dönem sonu incelemeleri başlattı

Pazartesi, 27 Nisan 2026 11:24:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Cezayir, Mısır, Endonezya, İtalya, Malezya, Singapur, Vietnam, Umman ve Rusya’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemeleri başlattığını açıkladı.

Mahkeme, kararını en geç 17 Eylül 2026 ve gerekçeli kararını ise 2 Ekim 2026 tarihlerine kadar açıklayacağını belirtti. Ayrıca söz konusu vergilerin sona ermesinin dampingli ithalatın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını belirleyeceğini aktardı.

Söz konusu ürünlere yönelik mevcut damping marjları Cezayir için %20,3, Mısır, İtalya, Malezya, Singapur ve Vietnam için %23,1, Endonezya için %21,8, Umman için %8 ve Rusya için %45 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.11, 7214.20.00.12, 7214.20.00.13, 7214.20.00.14, 7214.20.00.21, 7214.20.00.22, 7214.20.00.23, 7214.20.00.24, 7214.20.00.31, 7214.20.00.32, 7214.20.00.33, 7214.20.00.34, 7214.20.00.90, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30, 7227.90.00.50, 7228.30.00.51, 7228.30.00.52 ve 7228.30.00.53 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

