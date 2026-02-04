 |  Giriş 
Kanada Avusturya’dan ithal OCTG muhafaza borusuna yönelik antidamping soruşturması başlattı

Çarşamba, 04 Şubat 2026 13:49:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Avusturya’dan ithal dikişli ya da kaynaklı petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde kullanılan (OCTG) muhafaza borusuna yönelik antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Söz konusu soruşturma yerel çelik üreticisi Tenaris Canada’nın başvurusu üzerine başlatıldı.

İthal ürünlerin iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirleyecek olan CBSA ön kararını 90 gün içinde açıklayacak, ön kararla geçici vergiler de uygulanabilir.

İlgili ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.29.00.12, 7304.29.00.13, 7304.29.00.14, 7304.29.00.15, 7304.29.00.16, 7304.29.00.17, 7304.29.00.19, 7304.29.00.22, 7304.29.00.23, 7304.29.00.24, 7304.29.00.25, 7304.29.00.26, 7304.29.00.27, 7304.29.00.29, 7306.29.00.12, 7306.29.00.13, 7306.29.00.14, 7306.29.00.15, 7306.29.00.16, 7306.29.00.17, 7306.29.00.19, 7306.29.00.22, 7306.29.00.23, 7306.29.00.24, 7306.29.00.25, 7306.29.00.26, 7306.29.00.27 ve 7306.29.00.29 kodları altında yer alıyor.


