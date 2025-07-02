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Kanada serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelere vergiye tabi kota getirdi

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 15:49:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada hükümeti, yerel çelik pazarını korumak amacıyla serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelerden ithal bazı çelik ürünlerine vergiye tabi kota getirdiğini açıkladı. 27 Haziran 2025 tarihinde yürürlüğe giren kotalar, yassı mamul, uzun mamul, boru, yarı mamul ve paslanmaz çelik olmak üzere beş kategoriye ayrıldı. Hükümet, söz konusu önlemin değişen küresel ticaret dinamikleri karşısında ithal çeliğin Kanada pazarına zarar vermesini önlemek amacıyla alındığını belirtti. Kotalar üç aylık olarak tahsis edilecek ve tüm tonajın tek bir tedarikçi tarafından tüketilmesini önlemek amacıyla her ürün kategorisi için ülke başına maksimum kota payı belirlenecek.

Beş ürün kategorisi için tahsis edilen kota miktarları aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün Çeyreklik kota tonajı (mt) Ülke başına maksimum kota payı (%)
Yassı mamul 186.856 36
Uzun mamul 178.512 28
Boru 117.406 47
Yarı mamul 152.383 72
Paslanmaz çelik 5.568 91

Çin, Hindistan, Rusya, Türkiye, Endonezya, Filipinler, Tayland, Malezya gibi Kanada ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılan ve kota tonajını aşan ithal alımlara, mevcut ek vergiler veya antidamping ve telafi edici vergilerin yanı sıra, çelik için “eritme ve dökme” kuralına dayalı olarak uygulanacak yeni vergilere ek olarak %50 oranında vergi uygulanacak. Kotaların uygunluğu ve etkinliği, değişen piyasa koşulları göz önünde bulundurularak 30 gün içinde gözden geçirilecek ve gelecekte de periyodik olarak incelenecek.


Etiketler: Uzun Ürünler Borular Paslanmaz Ürünler Yarı Mamul Yassı Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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