Kanada Avusturya’dan ithal OCTG boruya yönelik antidamping soruşturmasının nihai kararını açıkladı

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Avusturya’dan ithal OCTG boruya ilişkin antidamping vergi soruşturmasının nihai kararını açıkladı.
Açıklamaya göre, Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG için %34,6 oranında damping marjı belirlendi.
Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin söz konusu ülkelerden ithal edilen ürünlerin yerel sektöre verdiği zarara yönelik soruşturması devam ediyor, karar 22 Şubat 2022 tarihine kadar açıklanacak.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7304.29.00.12, 7304.29.00.13, 7304.29.00.14, 7304.29.00.15, 7304.29.00.16, 7304.29.00.17, 7304.29.00.19, 7304.29.00.22, 7304.29.00.23, 7304.29.00.24, 7304.29.00.25, 7304.29.00.26, 7304.29.00.27, 7304.29.00.29, 7304.29.00.32, 7304.29.00.33, 7304.29.00.34, 7304.29.00.35, 7304.29.00.36, 7304.29.00.37, 7304.29.00.39, 7304.29.00.42, 7304.29.00.43, 7304.29.00.44, 7304.29.00.45, 7304.29.00.46, 7304.29.00.47, 7304.29.00.49, 7304.29.00.52, 7304.29.00.53, 7304.29.00.54, 7304.29.00.55, 7304.29.00.56, 7304.29.00.57, 7304.29.00.59, 7304.29.00.62, 7304.29.00.63, 7304.29.00.64, 7304.29.00.65, 7304.29.00.66, 7304.29.00.67, 7304.29.00.69, 7304.29.00.72, 7304.29.00.73, 7304.29.00.74, 7304.29.00.75, 7304.29.00.76, 7304.29.00.77,7304.29.00.79, 7306.29.00.12, 7306.29.00.13, 7306.29.00.14, 7306.29.00.15, 7306.29.00.16, 7306.29.00.17, 7306.29.00.19, 7306.29.00.22, 7306.29.00.23, 7306.29.00.24, 7306.29.00.25, 7306.29.00.26, 7306.29.00.27, 7306.29.00.29, 7306.29.00.32, 7306.29.00.33, 7306.29.00.34, 7306.29.00.35, 7306.29.00.36, 7306.29.00.37, 7306.29.00.39, 7306.29.00.42, 7306.29.00.43, 7306.29.00.44, 7306.29.00.45, 7306.29.00.46, 7306.29.00.47, 7306.29.00.49, 7306.29.00.52, 7306.29.00.53, 7306.29.00.54, 7306.29.00.55, 7306.29.00.56, 7306.29.00.57, 7306.29.00.59, 7306.29.00.62, 7306.29.00.63, 7306.29.00.64, 7306.29.00.65, 7306.29.00.66, 7306.29.00.67, 7306.29.00.69, 7306.29.00.72, 7306.29.00.73, 7306.29.00.74, 7306.29.00.75, 7306.29.00.76, 7306.29.00.77 ve 7306.29.00.79 kodları altında yer alıyor.