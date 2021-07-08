Kanada Avusturya’dan ithal OCTG boruya yönelik antidamping soruşturması başlattı

Perşembe, 08 Temmuz 2021 11:29:03 (GMT+3) | İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Avusturya’dan ithal OCTG boruların iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirlemek amacıyla antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Söz konusu soruşturma, Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC, Tenaris Global Services Inc. ve Hydril Canadian Company LP. şirketlerinin başvurusu üzerine başlatıldı.

CBSA ithal ürünlerin iç piyasada adil olmayan fiyatlara satılıp satılmadığını belirleyecek ve ön kararını 90 gün içinde açıklayacak, ön kararla geçici vergiler de uygulanabilir.

Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.29.00.11, 7304.29.00.19, 7304.29.00.21, 7304.29.00.29, 7304.29.00.31, 7304.29.00.39, 7304.29.00.41, 7304.29.00.49, 7304.29.00.51, 7304.29.00.59, 7304.29.00.61, 7304.29.00.69, 7304.29.00.71, 7304.29.00.79, 7306.29.00.11, 7306.29.00.19, 7306.29.00.21, 7306.29.00.31, 7306.29.00.29, 7306.29.00.39, 7306.29.00.61 ve 7306.29.00.69 kodları altında bulunuyor.