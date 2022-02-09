Kanada Aralık ayında dış ticaret açığına döndü

Çarşamba, 09 Şubat 2022 09:39:14 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ithalatı Aralık ayında %3,7 artış, mal ihracatı ise %0,9 düşüş gösterdi. Böylelikle, üst üste altı ay kaydedilen dış ticaret fazlasının ardından Kanada, Kasım ayında kaydedilen 2,5 milyar $ dış ticaret fazlasından 137 milyon $ dış ticaret açığına döndü.

Aralık ayında, toplam ithalat %3,7 artışla 57,7 milyar $ seviyesinde yer alarak üst üste üç ay artış göstermiş oldu. 11 ürün grubunun 8’inde artışlar kaydedildi. Toplam ithalat tonaj bakımından %3,1 yükseldi.

Kasım ayında kaydedilen rekor seviyenin ardından, toplam ihracat ürün gruplarının çoğunda kaydedilen artışa rağmen %0,9 düşüşle 57,6 milyar $’a geriledi. Enerji dışı ürün ihracatı Aralık ayında %0,7 arttı. Toplam ihracat fiyatları %0,7 gerilerek 2021 yılında ikinci kez düşmüş oldu.

Söz konusu ayda, ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat %6,6 arttı. Çin’den yapılan ithalat kısmen iletişim ekipmanları ve bilgisayar ithalatına bağlı olarak %9,3 ile en büyük artışı gösterdi. Ayrıca Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Meksika’dan yapılan ithalat da arttı.

ABD dışı ülkelere yapılan ihracatta %6,6 artış kaydedildi. Çin’e (kanola ve kömür) yapılan ihracattaki düşüş İngiltere (altın), Fransa (uçak ve ham petrol) ve Hindistan’a (bakır cevheri) yapılan ihracattaki artışı kısmen dengeledi. ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Kasım ayında kaydedilen 7 milyar $’a kıyasla 8,2 milyar $ seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Aynı ayda ABD’ye yapılan ihracat Kasım ayında kaydedilen %5,9 ve Ekim ayında kaydedilen %7 artışın ardından %1,4 düştü. ABD’den yapılan ithalat %2,1 artarak üst üste üç ay artış kaydetmiş oldu. ABD’de ile yapılan dış ticaret fazlası bir önceki ay kaydedilen 9,5 milyar $’a kıyasla 8,1 milyar $’a geriledi.