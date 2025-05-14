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Kanada çelik bant ithalatında Türkiye dahil dört ülkeye damping, Çin'e teşvik soruşturması başlattı

Çarşamba, 14 Mayıs 2025 16:22:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çin, Güney Kore, Türkiye ve Vietnam’dan yapılan çelik bant ithalatına yönelik damping ve Çin’den ithal aynı ürüne yönelik teşvik soruşturmaları başlattığını açıkladı. Soruşturmalar JEM Strapping Systems Inc.’in başvurusu üzerine başlatıldı.

Söz konusu soruşturmalarla CBSA, bu dört ülkeden çelik bant ithalatında Kanada’ya adil olmayan fiyatlardan satış yapılıp yapılmadığını ve Çin’in teşvik alıp almadığını inceleyecek. CBSA, ön kararını 11 Ağustos 2025 tarihinde açıklayacak.

Söz konusu ürünler 7212.20.00.30, 7212.30.00.10, 7212.30.00.30, 7212.40.00.10, 7212.40.00.29, 7212.40.00.90, 7212.50.00.50, 7212.60.00.00, 7217.10.00.55, 7217.20.00.10, 7217.30.00.10, 7226.99.00.93, 7312.90.00.00 ve 7326.20.00.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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