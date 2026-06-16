Hindistan'ın ham çelik üretimindeki artışın 2026-27 mali yılında yavaşlaması beklenirken, tüketim daha hızlı toparlanabilir

BigMint'in tahminlerine göre Hindistan'ın ham çelik üretiminin 2026-27 mali yılında, 2025-26 mali yılındaki 169 milyon mt seviyesinden %8 artışla 183 milyon mt'a ulaşması bekleniyor. Bu artış küresel ölçekte güçlü kabul edilse de kapasite artışlarının yavaşlaması ve makroekonomik zorluklar ile ABD-İran savaşı nedeniyle ekonomik büyümenin ivme kaybetmesi sonucunda 2025-26 mali yılındaki %11'lik artışın altında kalacak.

Hindistan Merkez Bankası, 2026-27 mali yılı için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesini %6,9 olarak öngörürken, 2025-26 mali yılında bu oran %7,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Buna rağmen BigMint, çelik talebinin 2026-27 mali yılında toparlanacağını ve tüketimin yıllık bazda %9 artışla 175 milyon mt'a ulaşacağını öngörüyor. Bu oran, 2025-26 mali yılında kaydedilen %6'lık büyümenin üzerinde bulunuyor. Talepteki toparlanmanın daha iyi proje uygulamaları, kamu yatırımlarının devam etmesi ve inşaat bağlantılı sektörlerden gelen güçlü talep sayesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarihsel olarak Hindistan'da çelik talebi, altyapı ve sanayi yatırımlarına dayalı büyüme modeli nedeniyle GSYİH'den daha hızlı büyüyor. Ancak uzun süren muson sezonu ve sermaye harcamalarındaki yavaş ilerleme nedeniyle bu ilişki 2025-26 mali yılında zayıflamıştı. 2026-27 mali yılında ise altyapı yatırımlarının hız kazanmasıyla bu eğilimin yeniden güçlenmesi bekleniyor.

Kapasite artışlarının yavaşlaması üretimdeki büyümeyi sınırlayacak

BigMint, kapasite artış hızındaki yavaşlamanın ham çelik üretimindeki büyümeyi sınırlandıracağını düşünüyor.

Hindistan'ın ham çelik üretim kapasitesi 2024-25 mali yılında yıllık %13, 2025-26 mali yılında ise %9 artarak toplam 233 milyon mt'a ulaştı. 2026-27 mali yılında ise kapasite büyümesinin yaklaşık %6'ya gerileyerek 248 milyon mt seviyesine gelmesi bekleniyor.

Son iki yılda çelik fiyatlarının birçok ürün grubunda düşmesi ve 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde son beş yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, üreticiler üzerinde ciddi marj baskısı yarattı. Bu nedenle şirketlerin kapasite yatırımlarında daha temkinli davrandığı belirtiliyor.

Bununla birlikte 2025-26 mali yılının son çeyreğinde çelik fiyatları, mali yıl sonuna doğru hızlanan altyapı harcamaları ve Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan arz endişeleri nedeniyle güçlü şekilde toparlandı. Hammadde maliyetleri de yükselse de mamul fiyatlarındaki artış daha hızlı gerçekleştiği için üreticilerin marjları iyileşti.

Bu gelişmenin 2026-27 mali yılında üretim artışını ve kapasite kullanım oranlarını desteklemesi bekleniyor.

Kapasite kullanım oranının 2026-27 mali yılında %75'e yükselerek 2023-24 mali yılında görülen %76'lık zirve seviyeye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Hurda kullanımının payı artacak

BigMint, ilave çelik üretiminde hurdanın payının artacağını, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) kullanımındaki büyümenin ise yavaşlayacağını öngörüyor.

Hurda tüketiminin 2025-26 mali yılındaki %17'lik artışın ardından 2026-27 mali yılında %12 yükselerek 46 milyon mt'a ulaşması bekleniyor. Artan hurda jenerasyonu ve karbon emisyonlarını azaltma hedefleri bu trendi destekliyor.

Sıcak metal tüketiminin ise 2025-26 mali yılındaki %6'lık artışın ardından 2026-27 mali yılında %7 yükselerek 103 milyon mt'a ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu artış, entegre çelik üreticilerinin kapasite artırımlarından kaynaklanacak.

DRI tüketiminin ise 2025-26 mali yılındaki %8'lik büyümenin ardından 2026-27 mali yılında %7 artışla 64 milyon mt'a ulaşması bekleniyor. Buna rağmen DRI, hurdaya kıyasla maliyet avantajı ve ikincil çelik sektöründeki yaygın kullanımı sayesinde ikinci en büyük metalik hammadde olmaya devam edecek.

Altyapı ve inşaat talebi destekleyecek

BigMint projeksiyonlarına göre 2026-27 mali yılında inşaat ve altyapı sektörleri ilave 8 milyon mt çelik talebi yaratacak. Bu rakam 2025-26 mali yılında 4 milyon mt seviyesindeydi.

İnşaat sektörünün yaklaşık 4 milyon mt ilave talep yaratması beklenirken, büyük çimento üreticileri 2026-27 mali yılında talebin %7-8 artacağını öngörüyor. Altyapı yatırımları ve kentsel konut projeleri bu büyümeyi destekleyecek.

Altyapı kaynaklı çelik talebinin de yaklaşık 4 milyon mt artması bekleniyor. Bu rakam 2025-26 mali yılına göre toparlanmaya işaret etse de 22-25 mali yılları arasındaki döneminde görülen yıllık 5-6 milyon mt'luk artışların altında kalacak.

Hindistan hükümetinin 2026-27 mali yılı için ayırdığı 12,2 trilyon INR tutarındaki sermaye harcaması bütçesi, çelik talebinin sürdürülmesinde kritik rol oynayacak.

Demir yolları, kara yolları, enerji iletim hatları, yenilenebilir enerji projeleri ve konut yatırımları gibi birçok büyük projenin devam ediyor olması talebi destekleyen diğer unsurlar arasında yer alıyor.

İmalat sanayisinden gelen talep artışı yavaşlayabilir

Genel mühendislik, sermaye malları, otomotiv, dayanıklı tüketim malları ve diğer tüketim sektörlerinden kaynaklanan çelik talebinin toplamda yaklaşık 5 milyon mt artması bekleniyor. 2025-26 mali yılında bu artış 7 milyon mt seviyesindeydi.

Yavaşlamanın temel nedeni, son iki yılda güçlü büyüme kaydeden genel mühendislik ve sermaye malları sektörlerindeki ivme kaybı olacak.

Buna karşılık otomotiv sektöründeki talebin güçlenmesi bekleniyor. Hükümetin vergi indirimleri sayesinde 2025-26 mali yılında otomotiv sektörü güçlü performans göstermişti.

Üretime bağlı teşvik programları, ithal ikame politikaları, Çin dışındaki tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve kamu yatırımları imalat sanayisini desteklemeye devam edecek. Ancak büyümenin daha çok enerji, demir yolu, savunma ve altyapı gibi kamu destekli yatırım alanlarında yoğunlaşması bekleniyor.

Görünüm

BigMint'e göre çelik talebinin GSYİH'den daha hızlı büyümesi sayesinde Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen büyük çelik pazarı olmaya devam edecek.

Ancak daha düşük ekonomik büyüme beklentileri, yüksek enerji maliyetleri, artan ithalat faturası, zayıflayan para birimi, muson sezonuna ilişkin belirsizlikler ve küresel ticaretteki yavaşlama risk oluşturmaya devam ediyor.

Ayrıca 2026-27 mali yılının ilk aylarında artan çelik ithalatı ve özellikle AB'de sıkılaşan düzenlemeler nedeniyle ihracat imkanlarının zayıflaması, yılın ilerleyen dönemlerinde arz tarafında yeni baskılar yaratabilir.

Talebin beklenen ölçüde toparlanmaması halinde Hindistan, üretim artışının tüketim artışını aştığı bir yıl daha yaşayabilir. Bu durumda çelik üreticileri yeniden marj baskısıyla karşı karşıya kalabilir.

Kaynak: BigMint