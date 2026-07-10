JSW Steel'in konsolide ham çelik üretimi 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde %3 arttı

Hint JSW Steel Limited'in konsolide ham çelik üretimi, 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde Nnisan-Haziran) geçen yılın aynı dönemine göre %3 artarak 6,59 milyon mt seviyesine ulaştı.

Şirketin Hindistan'daki operasyonlarından elde ettiği ham çelik üretimi de aynı dönemde %3 artışla 6,35 milyon mt olarak gerçekleşti.

Hindistan operasyonlarında kapasite kullanım oranı, kapasite artırımı amacıyla bakımda bulunan Vijayanagar tesisindeki 3 No'lu yüksek fırın hariç tutulduğunda çeyrek boyunca yaklaşık %94 seviyesinde gerçekleşti.

JSW Steel USA Ohio tesisinin ham çelik üretimi ise 2026-27 mali yılının Nisan-Haziran döneminde 0,24 milyon mt olarak kaydedildi ve geçen mali yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi.