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JSW Steel'in ham çelik üretimi Temmuz 2026'da %3 arttı

Salı, 11 Ağustos 2026 09:57:49 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli JSW Steel Limited tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin ham çelik üretimi Temmuz 2026'da yıllık %3 artışla 2,402 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin Hindistan'daki faaliyetlerinden elde ettiği ham çelik üretimi yıllık %4 artışla 2,339 milyon mt oldu.

JSW Steel USA-Ohio'nun üretimi ise Temmuz 2026'da yıllık %13 düşüşle 63.000 mt seviyesine geriledi.

Şirket, Hindistan'daki tesislerinin ortalama kapasite kullanım oranının Temmuz 2026'da %87 seviyesinde olduğunu belirtti.

Vijayanagar çelik tesisindeki yüksek fırınında, 23 Haziran 2026 tarihinde yeniden devreye alınmasının ardından üretim kademeli olarak artırılırken, yüksek fırın şu anda %80 kapasiteyle faaliyet gösteriyor.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Üretim 

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