JSW Steel'in ham çelik üretimi Temmuz 2026'da %3 arttı

Hindistan merkezli JSW Steel Limited tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin ham çelik üretimi Temmuz 2026'da yıllık %3 artışla 2,402 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Şirketin Hindistan'daki faaliyetlerinden elde ettiği ham çelik üretimi yıllık %4 artışla 2,339 milyon mt oldu.
JSW Steel USA-Ohio'nun üretimi ise Temmuz 2026'da yıllık %13 düşüşle 63.000 mt seviyesine geriledi.
Şirket, Hindistan'daki tesislerinin ortalama kapasite kullanım oranının Temmuz 2026'da %87 seviyesinde olduğunu belirtti.
Vijayanagar çelik tesisindeki yüksek fırınında, 23 Haziran 2026 tarihinde yeniden devreye alınmasının ardından üretim kademeli olarak artırılırken, yüksek fırın şu anda %80 kapasiteyle faaliyet gösteriyor.