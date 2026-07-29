Hindistan'ın pelet üretimi yılın ilk yarısında %16 arttı, büyümede Odisha ve Maharashtra başı çekti

BigMint'in geçici verilerine göre Hindistan'ın demir cevheri peleti üretimi 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde yıllık %16 artarak 54,7 milyon mt'dan 63,7 milyon mt'a yükseldi. Üretimdeki artışa Odisha ve Maharashtra eyaletleri öncülük ederken, yerel demir-çelik değer zincirindeki güçlü görünüm büyümeyi destekledi.

Söz konusu dönemde Hindistan'ın demir cevheri üretimi yıllık %17 artışla 184 milyon mt'a, ham çelik üretimi ise yıllık %8 artışla 87 milyon mt'a ulaştı. Bu gelişmeler, hem yüksek fırın hem de doğrudan indirgenmiş demir üretiminde pelet tüketimini destekleyen yeterli hammadde arzını sağladı.

Bununla birlikte üretimdeki güçlü artış ağırlıklı olarak belirli eyaletler ve üreticilerde yoğunlaşırken, zayıf ihracat talebi bağımsız pelet üreticilerinin kapasite kullanım oranları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Eyalet bazında üretim

Odisha, 2026 yılının ilk yarısında yıllık %16 artışla 18,5 milyon mt'dan 21,5 milyon mt'a çıkan üretimiyle Hindistan'ın en büyük pelet üreticisi olmayı sürdürdü. Artışta AM/NS India ve Jindal Steel'in daha yüksek üretimi ile küçük ticari pelet tesislerinin kapasite kullanımındaki yükseliş etkili oldu.

Karnataka, üretimini yıllık %12 artırarak 9,2 milyon mt'dan 10,3 milyon mt'a çıkarırken ikinci sıradaki yerini korudu.

Başlıca üretici eyaletler arasında en hızlı büyümeyi ise Maharashtra kaydetti. Eyalette üretim, özellikle Lloyds Metal'in kapasite artışları sayesinde yıllık %56 yükselerek 5 milyon mt'dan 7,8 milyon mt'a ulaştı.

Piyasa kaynaklarına göre Lloyds Metal'in üretimini hızla artırması ve agresif fiyat politikası, başlıca pazarlardaki arz dengesini değiştirdi. Şirketin Kandla, Raipur ve Hyderabad gibi bölgelere yaptığı sevkiyatlar, bu pazarlarda faaliyet gösteren bağımsız pelet üreticilerinin pazar payını olumsuz etkiledi.

Batı Bengal'de üretim yıllık %8 artışla 7,1 milyon mt'a yükselirken, Chhattisgarh ve Jharkhand sırasıyla 5,8 milyon mt ve 5,5 milyon mt üretim gerçekleştirdi. Andhra Pradesh ise üretimini yıllık %35 artırarak 3,1 milyon mt'dan 4,2 milyon mt'a çıkardı.

Genel olarak pelet üretimindeki büyüme, demir cevheri arzı ve entegre çelik üretim kapasitesinin yoğunlaştığı doğu ve orta Hindistan'da gerçekleşti.

En büyük üreticiler

Entegre çelik üreticileri, çelik üretim kapasitesindeki artışın etkisiyle yılın ilk yarısında pelet üretimlerini artırdı.

JSW Group, üretimini yıllık %14 artırarak 13 milyon mt'dan 14,8 milyon mt'a çıkarırken Hindistan'ın en büyük pelet üreticisi olmayı sürdürdü.

AM/NS India ise üretimini yıllık %41 artırarak 5,7 milyon mt'dan 8 milyon mt'a yükseltti ve en hızlı büyüyen büyük üreticiler arasında yer aldı. Şirketin üretim artışında daha yüksek kapasite kullanım oranı ve pelet ihracatı etkili oldu.

Tata Steel'in pelet üretimi 6 milyon mt'dan 6,4 milyon mt'a sınırlı ölçüde yükselirken, Jindal Steel Ltd üretimini yıllık %37 artırarak 4,1 milyon mt'dan 5,7 milyon mt'a çıkardı.

Yerel talep güçlü, ihracat zayıf

İncelenen dönemde sıcak metal üretimindeki artış, yerel pelet tüketimini desteklemeyi sürdürdü. Yüksek fırınlı entegre çelik üreticilerinin pelet tüketimi geçen yılın aynı dönemindeki 24 milyon mt'dan yaklaşık 31 milyon mt'a yükselerek yıllık %29 arttı. Bu durum, yüksek fırınlarda sinter yerine pelet kullanımının giderek daha fazla tercih edildiğini gösteriyor.

DRI sektörünün pelet tüketimi de sünger demir üretimindeki artış ve pelet bazlı DRI üretiminin demir cevheri parça cevherine göre sağladığı operasyonel avantajlar sayesinde yıllık %11 artarak 28 milyon mt'dan 31 milyon mt'a ulaştı.

Hindistan'ın pelet ithalatı yılın ilk yarısında yaklaşık 1,1 milyon mt ile geçen yılki 1 milyon mt seviyesine yakın gerçekleşti. Buna karşılık pelet ihracatı, zayıf küresel talep, yerel piyasadaki daha cazip fiyatlar ve uluslararası rakiplerden gelen artan rekabet nedeniyle yıllık %24 düşerek 2,9 milyon mt'dan 2,2 milyon mt'a geriledi.

Kapasite kullanımı hâlâ önemli bir sorun

Hindistan'ın pelet üretim kapasitesi son yıllarda hem entegre çelik üreticilerinin hem de bağımsız üreticilerin yatırımlarıyla büyümeye devam etti. 2026 mali yılı itibarıyla ülkenin toplam pelet kapasitesi, önceki mali yıldaki 165 milyon mt seviyesinden yıllık yaklaşık %8,5 artarak 179 milyon mt'a ulaştı.

Üretimdeki artışın kapasite artışını geride bırakması, kapasite kullanım oranının 2026 yılının ilk yarısında yaklaşık %71'e yükseldiğini gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yaklaşık %66 seviyesindeydi.

Buna rağmen ihracattaki gerileme ve yerel piyasada artan rekabet nedeniyle kapasite kullanım oranları hâlâ ideal seviyelerin altında bulunuyor. Kurulu kapasite ile fiili üretim arasındaki farkın büyümeye devam etmesi, özellikle ihracata daha fazla bağımlı olan bağımsız pelet üreticilerinin kârlılığı üzerinde baskı oluşturuyor.

Görünüm

BigMint, 2026 yılının geri kalanında Hindistan'ın pelet üretimindeki büyümenin devam etmesini bekliyor. Güçlü ham çelik üretimi, yeterli demir cevheri arzı ve hem yüksek fırın hem de doğrudan indirgenmiş demir segmentlerinden gelen talebin üretimi desteklemeyi sürdüreceği öngörülüyor.

Bununla birlikte, küresel pelet arzının yüksek seyretmesi ve denizaşırı alıcıların temkinli tutumu nedeniyle ihracat talebinin zayıf kalması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde sektörün kârlılığı açısından yeni kapasite yatırımlarından ziyade kapasite kullanım oranlarının artırılması, yerel tüketimin güçlendirilmesi, operasyonel verimlilik ve daha yüksek katma değerli pelet ürünlerine odaklanılması daha kritik önem taşıyacak.

Kaynak:BigMint