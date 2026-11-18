Hindistan merkezli JSW Steel Limited'in Eş Genel Müdürü ve CEO'su Jayant Acharya, Avrupa Birliği'nin (AB) Hindistan çıkışlı çelik ürünlerine uyguladığı antidamping vergisinin, ülkedeki çelik üreticileri açısından halihazırda kısıtlayıcı olan dış ticaret koşullarını daha da zorlaştırdığını belirtti.

SteelOrbis'in 17 Kasım Salı günü belirttiği gibi Avrupa Komisyonu Hindistan, Japonya, Tayvan, Türkiye ve Vietnam'dan ithal edilen belirli soğuk haddelenmiş yassı mamullerin AB piyasasına dampingli fiyatlarla girdiğini belirterek Hindistan'a %9,5, Japonya'ya %27,9, Tayvan'a %20,7-27, Türkiye'ye %3-7,8 ve Vietnam'a %16 oranında antidamping vergisi getirdi.

Acharya, "Halihazırda %50 oranında bir gümrük vergisi uygulanıyor. Buna bir de Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ekleniyor. Piyasalara erişim zaten büyük ölçüde kısıtlanmış durumda. Dolayısıyla bu yeni vergi, mevcut ticaret engellerine bir yenisini daha ekliyor," dedi.

Acharya'nın sözünü ettiği %50 oranındaki vergi, ABD'nin çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergisini ifade ediyor. SKDM ise çelik dahil bazı ürünlerin ithalatında, üretim sırasında ortaya çıkan emisyonlara bağlı olarak karbon maliyeti uygulanması şartı getiriyor.

Bununla birlikte Acharya, Hindistan'da yerel talebin çelik sektörünün büyümesini desteklemek için yeterli olduğunu ve bunun dış pazarlara bağımlılığı azalttığını belirtti. Acharya, "Hindistan'daki talep, büyümemizi sürdürmemiz için yeterli. Dolayısıyla dış pazarlara bağımlılığımız daha düşük," ifadelerini kullandı.