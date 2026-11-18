Hindistan Çelik Birliği (ISA) 18 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada, taslak aşamasındaki Ulusal Çelik Politikası'nda öngörülen 2047 yılına kadar yıllık 604 milyon mt çelik üretimi hedefine ulaşılabilmesi için beş öncelikli alana odaklanılması gerektiğini belirtti. Bunlar arasında hammadde arz güvenliğinin sağlanması, lojistik verimliliğin artırılması, özel çelik kalitelerinin yerel olarak üretilmesi, düşük emisyonlu üretime geçilmesi ve ekonomi ve ticaret politikalarında istikrarın sağlanması yer alıyor.

ISA Başkanı ve Jindal Steel Limited Yönetim Kurulu Başkanı Naveen Jindal, "Çelik yalnızca bir emtia değil ülkenin ilerlemesinin temelini oluşturan bir güç. Ancak geleceğimizi yalnızca ürettiğimiz çeliğin miktarı değil, aynı zamanda kalitesi, rekabet gücü ve sürdürülebilirliği belirleyecek," dedi.

Jindal, demir cevheri, koklaşabilir taş kömürü ve hurdaya güvenilir erişimin sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca nakliye maliyetlerini düşürmek ve tedarik zincirinin verimliliğini artırmak amacıyla demir yolu bağlantılarının, liman altyapısının, kıyı taşımacılığının ve demir cevheri taşıma boru hatlarının geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Jindal, "Çelik sektöründeki yatırımlar yüksek maliyetli ve uzun vadeli. Yatırımların sürdürülebilirliğini teşvik etmek için hammadde madenciliği, enerji, lojistik, vergilendirme, ticaret politikaları ve çevre düzenlemelerinde öngörülebilirliğin sağlanması büyük önem taşıyor. Hindistan adil ticareti destekliyor ancak haksız fiyatlarla ithal edilen ürünlerin ve kalite standartlarını karşılamayan mamullerin yerel üretimi olumsuz etkilemesine izin verilemez," ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde, Odisha Çelik Üreticileri Birliği (OSPA) de yıllık 604 milyon mt üretim hedefine ulaşılması için yatırımları daha fazla destekleyen bir politika çerçevesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Birlik, özellikle Odisha gibi maden kaynakları açısından zengin eyaletlerde çelik üretimi ve madencilik alanındaki kapsamlı yatırımların arazi, hammadde, su, enerji ve lojistik altyapısına yönelik ihtiyacı artırdığına dikkat çekti.

OSPA, Hindistan Çelik Bakanlığına sunduğu bir dizi öneride, uzun vadeli demir cevheri tedarikinin güvence altına alınması ve yasal yükümlülüklerden kaynaklanan maliyetlerin daha makul seviyelere çekilmesinin yanı sıra arazi alınması ve altyapı geliştirmeye yönelik düzenlemelerin de politikaya dahil edilmesini talep etti.

Birlik ayrıca NMDC Limited ve Odisha Mining Corporation (OMC) dahil olmak üzere devlete bağlı madencilik şirketlerinin yıllık demir cevheri üretimlerinin en az %80'ini, faaliyet gösterdikleri eyaletlerdeki sanayi kuruluşlarına ayrılan uzun vadeli tedarik anlaşmaları kapsamında sunmasını istedi.