JSPL çelik üretimini 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde %20 artırdı

Perşembe, 08 Temmuz 2021 11:51:27 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Steel and Power Limited (JSPL) tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin çelik üretimi 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %20 artışla 2,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte, JSPL’nin çelik satışlarının, bir önceki mali yılın aynı çeyreğine kıyasla %3 artışla 1,61 milyon mt olduğu belirtildi.

Açıklamada, “JSPL’nin çelik üretimi 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde de güçlü olmaya devam ederek birinci çeyreğe yönelik çelik üretiminde rekor kırdı ve aynı çeyrekte şimdiye dek kaydedilen en yüksek ikinci çelik üretimi seviyesine ulaştı,” sözlerine yer verildi.

Şirket ayrıca, söz konusu çeyrekteki çelik üretiminin, oksijen üretiminin tıbbi amaçlı kullanıma kaydırılmasından hafifçe etkilendiğini ifade etti.

JSPL’nin İdari Yöneticisi V.R. Sharma, “Pandemide karşılaşılan güçlüklere rağmen JSPL, büyüme ivmesini ve yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Mevcut mali yılın tamamı için çelik üretimimizi 8-8,05 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.