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Hint çelik üreticileri 2024-2025 mali yılında 22 milyon mt yeni kapasite devreye alacak

Çarşamba, 20 Mart 2024 12:05:29 (GMT+3)   |   Kalküta
       

JSW Steel ve Tata Steel gibi başlıca Hint çelik üreticilerinin 2024-2025 mali yılında yıllık en az 22 milyon mt yeni kapasite devreye almayı planladığı öğrenildi.

Üreticilerin ekonomik faaliyetlerin ve altyapı çalışmalarının hızlanmasına bağlı olarak yerel talepte yaşanan artışı avantaja çevirmek için üretim kapasitesini rekor seviyeye çıkarmaya çalıştığı ifade edildi. Öte yandan ülke ekonomisinin hızlı bir şekilde büyümesinin dünya genelindeki çelik üreticilerinin dikkatini çektiği ve bu yüzden yerel üreticilerin planlanan projelerde yüksek miktarda yerel çelik kullanılması için faaliyetlerini genişletme çalışmaları yaptığı dile getirildi. Ayrıca tüm bunlar yaşanırken Avrupa ve ABD’de çelik tüketiminin azaldığına da vurgu yapıldı.

2024-2025 mali yılında Jindal Steel and Power Limited’in yıllık 9,6 milyon mt olan mevcut kapasitesini yıllık 15,6 milyon mt, Tata Steel’in mevcut kapasitesini yıllık 5 milyon mt artışla 26 milyon mt ve ülkedeki en büyük çelik üreticisi JSW Steel’in de kapasitesini yıllık 27,5 milyon mt’dan yıllık 38,5 milyon mt seviyelerine çıkarmayı planladığı aktarıldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel Tata Steel Jindal 

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