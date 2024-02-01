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Hint JSPL’nin net kârı üçüncü çeyrekte %272 yükseldi

Perşembe, 01 Şubat 2024 10:38:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) konsolide net kârı 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %272 artışla 19,82 milyar INR (238,50 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam geliri yıllık %9 artışla 117,36 milyar INR (1,41 milyar $) seviyesine yükseldi.

JSPL, üçüncü çeyrekte termal kömür madeni sayesinde hammadde maliyetlerinde sağladığı düşüşün net satış gelirlerine yansıdığını ancak satış hacmindeki düşüşün gelirlerindeki artışı kısmen dengelediğini ifade etti.

Aynı çeyrekte şirketin üretimi yıllık %6 düşüşle 1,94 milyon mt ve satışları da yıllık %5 düşüşle 1,81 milyon mt seviyelerinde yer alırken toplam satışların %3’ünü bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %5’e kıyasla ihracat oluşturdu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Jindal 

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