Hint JSPL Angul tesisinde yeni sıcak şerit hattını devreye aldı

Pazartesi, 22 Ocak 2024 10:06:03 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Angul tesisinde yıllık 6 milyon mt kapasiteli yeni sıcak şerit hattını devreye aldığını duyurdu.

SMS Group tarafından tedarik edilen yeni hat, 1 mm kalınlığında ve 1.680 mm genişliğinde sac üretimi yapabiliyor. Ayrıca ısı kalkanı ve soğutma sistemi gibi gelişmiş özellikleri bulunan söz konusu hat, yüksek katma değerli kaliteleri de üretebiliyor.

Yeni sıcak şerit hattının devreye alınmasıyla birlikte şirket, otomotiv, inşaat, petrol, soğuk haddeleme, galvanizleme ve kaplama gibi çeşitli sektörlere hizmet verecek.

JSPL, Odisha tesisinin kapasitesini mevcut yıllık 5,6 milyon mt’dan yıllık 11,6 milyon mt seviyesine çıkaracak. Ayrıca daha sonrasında tesisin kapasitesini yıllık 24 milyon mt’a yükseltmeyi de planlıyor.