Hint JSL ve SBTi karbonsuzlaşma konusunda iş birliği yapacak

Çarşamba, 17 Nisan 2024 15:04:51 (GMT+3) | Kalküta

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL), karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak önlemler geliştirmek üzere İngiltere merkezli Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirket, 2050 yılına kadar karbon nötr olabilmek amacıyla çeşitli önlemler alıyor. Aynı zamanda söz konusu tarihe kadar yıllık 1,9 milyon birimin üzerinde temiz enerji üretmeyi ve karbon salımınında 1,35 milyon mt’dan fazla düşüş sağlamayı hedefliyor.

SBTi ile yapılacak iş birliği kapsamında, JSL’nin faaliyetleri ve tüm değer zincirindeki sera gazı kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, SBTi standartlarıyla uyumlu hale gelerek karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmayı ve sektörde olumlu yönde bir değişimi teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

SBTi’nin, Karbon Dayanıklılık Projesi (CPD), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasındaki iş birliği sonucu kurulduğu biliniyor.