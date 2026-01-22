 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JSL’nin...

JSL’nin konsolide net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %27 arttı

Perşembe, 22 Ocak 2026 10:32:02 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited (JSL), 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %26,6 artışla 8,28 milyar INR (90,48 milyon $) konsolide net kâr açıkladı.

Şirket, üçüncü çeyrekte toplam gelirini %16,6 artışla 105,18 milyar INR (1,15 milyar $) seviyesine yükseltti.

İhracat tarafında ise şirket, ABD’nin vergileri ve Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması nedeniyle başlıca pazarlarda artan belirsizlikler ile korumacı önlemler sonucu satışların zayıf seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle JSL’nin toplam satışları içinde ihracatın payı Aralık çeyreğinde %5,4’e gerilerken, geçen yılın aynı döneminde bu oran %8,5 seviyesinde bulunuyordu.


Etiketler: Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

Benzer Haber ve Analizler

Jindal Steel Odisha'daki çelik tesisinin tavlama kapasitesini artırdı

12 Ara | Çelik Haberler

Jindal Stainless Limited’nin konsolide net kârı 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde %32 arttı

11 Kas | Çelik Haberler

Jindal India beyaz eşya üreticilerine kaplamalı sac tedarikine başladı

28 Eki | Çelik Haberler

Hindistan çelik sektörü ABD’nin vergilerinden etkilenmeyecek, SKDM daha büyük risk oluşturuyor

17 Eyl | Çelik Haberler

Jindal Steel, thyssenkrupp’un Almanya’daki tesisini satın almak için teklif verdi

17 Eyl | Çelik Haberler

Jindal Steel Limited levha haddehanesinin yenilenmesi için Primetals ile anlaştı

14 Ağu | Çelik Haberler

Hint paslanmaz çelik üreticileri ithalata antidamping vergisi talep ediyor

11 Ağu | Çelik Haberler

Jindal Steel Chhattisgarh çelik ve enerji projelerine 12 milyar $ yatırım yapacak

29 Tem | Çelik Haberler

Jindal Steel and Power demir ve mangan cevheri bloku için işletme ruhsatı aldı

07 Tem | Çelik Haberler

Jindal Steel and Power galvanizleme hattını devreye aldı

01 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis