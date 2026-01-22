JSL’nin konsolide net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %27 arttı

Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited (JSL), 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %26,6 artışla 8,28 milyar INR (90,48 milyon $) konsolide net kâr açıkladı.

Şirket, üçüncü çeyrekte toplam gelirini %16,6 artışla 105,18 milyar INR (1,15 milyar $) seviyesine yükseltti.

İhracat tarafında ise şirket, ABD’nin vergileri ve Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması nedeniyle başlıca pazarlarda artan belirsizlikler ile korumacı önlemler sonucu satışların zayıf seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle JSL’nin toplam satışları içinde ihracatın payı Aralık çeyreğinde %5,4’e gerilerken, geçen yılın aynı döneminde bu oran %8,5 seviyesinde bulunuyordu.