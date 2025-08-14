 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Jindal...

Jindal Steel Limited levha haddehanesinin yenilenmesi için Primetals ile anlaştı

Perşembe, 14 Ağustos 2025 11:59:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Hindistan merkezli çelik üreticisi Jindal Steel Limited (JSL), İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies Odisha eyaletinin Angul kentindeki 5 metrelik levha haddehanesinde kapsamlı bir otomasyon modernizasyonu gerçekleştirmek üzere iş birliği yaptı. Primetals çalışmalar kapsamında yeni donanım tedarik edip haddehanenin yazılımını güncelleyecek.

Haddehanenin teknik kapasitesi

JSL’nin 5 metrelik levha haddehanesi, yılda 1,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip olup kalınlığı 5-350 mm, genişliği ise 900-4.800 mm arasında değişen levhalar üretebiliyor. İnsan-Makine Arayüzü (HMI) gibi temel otomasyon işlevlerinin korunması sayesinde operatörler sistemi ilk günden itibaren tanıyacak, bu da devreye alma süresini kısaltarak tam kapasite üretime daha hızlı dönülmesini sağlayacak.

Duruş süreleri kısaltılıyor

Mevcut otomasyon sistemi, plansız üretim duruşlarının başlıca nedenlerinden biriydi. JSL yeni sistemle birlikte duruş sürelerini en aza indirmeyi, üretimi daha istikrarlı hale getirmeyi ve yedek parça teminini uzun vadede güvence altına almayı amaçlıyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 33. Hafta, 2025

14 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2025 yılının Ağustos başında %1,1 düştü

14 Ağu | Çelik Haberler

ABD Almanya merkezli Dillinger’den ithal boyuna kesme levhaya vergi getirmedi

13 Ağu | Çelik Haberler

Liaoning’deki başlıca üreticiler sıcak rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri fiyatlarını Eylül ayı için 28$/mt artırdı

13 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Eylül ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 200 RMB/mt artırdı

12 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da kalın levha ihracatı 2025’in Temmuz ayında artış kaydetti

12 Ağu | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları yatay seyrini sürdürüyor

11 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Kanada Ukrayna’dan ithal sıcak haddelenmiş levha için dönem sonu incelemesi başlattı

08 Ağu | Çelik Haberler

Liuzhou Steel üretim hattı yenilemesiyle yıllık 150.000 mt ek talep hedefliyor

08 Ağu | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 32. Hafta, 2025

07 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis