Jindal Steel Limited levha haddehanesinin yenilenmesi için Primetals ile anlaştı

Hindistan merkezli çelik üreticisi Jindal Steel Limited (JSL), İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies Odisha eyaletinin Angul kentindeki 5 metrelik levha haddehanesinde kapsamlı bir otomasyon modernizasyonu gerçekleştirmek üzere iş birliği yaptı. Primetals çalışmalar kapsamında yeni donanım tedarik edip haddehanenin yazılımını güncelleyecek.

Haddehanenin teknik kapasitesi

JSL’nin 5 metrelik levha haddehanesi, yılda 1,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip olup kalınlığı 5-350 mm, genişliği ise 900-4.800 mm arasında değişen levhalar üretebiliyor. İnsan-Makine Arayüzü (HMI) gibi temel otomasyon işlevlerinin korunması sayesinde operatörler sistemi ilk günden itibaren tanıyacak, bu da devreye alma süresini kısaltarak tam kapasite üretime daha hızlı dönülmesini sağlayacak.

Duruş süreleri kısaltılıyor

Mevcut otomasyon sistemi, plansız üretim duruşlarının başlıca nedenlerinden biriydi. JSL yeni sistemle birlikte duruş sürelerini en aza indirmeyi, üretimi daha istikrarlı hale getirmeyi ve yedek parça teminini uzun vadede güvence altına almayı amaçlıyor.