 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Jindal...

Jindal Steel and Power demir ve mangan cevheri bloku için işletme ruhsatı aldı

Pazartesi, 07 Temmuz 2025 15:02:15 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Odisha’da yer alan Roida-I demir cevheri ve mangan cevheri bloğu için 50 yıllık işletme ruhsatı aldığını duyurdu.

104,84 hektarlık arazide bulunan blokun, JSPL’in hammadde teminini önemli ölçüde artıracağı ve sürdürülebilir çelik üretimine olan bağlılığını vurguladığı öğrenildi.

JSPL İdari Yöneticisi Pankaj Malhan, “Maden işletme ruhsatı, bağımsız çelik üretimimiz için kritik öneme sahip. Roida-I bloku ile demir cevheri ve mangan cevheri teminimizi önemli ölçüde artırarak operasyonel istikrarı sağlayacağız ve maliyetlerimizi düşüreceğiz,” dedi.


Etiketler: Demir Cevheri Mangan Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

Benzer Haber ve Analizler

Odisha eyaletinin Dubna demir cevheri madeni üretime başladı

22 May | Çelik Haberler

MOIL Limited demir cevheri madenciliğine başlamayı planlıyor

21 Nis | Çelik Haberler

Odisha eyaleti hükümetinden 10 maden blokunun ihalesine onay

27 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Aralık döneminde %2,5 arttı

05 Şub | Çelik Haberler

Hint KIOCL’nin demir ve mangan cevheri projesine izin çıkmadı

05 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Ekim döneminde %4 yükseldi

29 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Temmuz döneminde %9 arttı

04 Eyl | Çelik Haberler

Hint SMIOL demir cevheri üretimi için çevre izni aldı

02 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi birinci çeyrekte %10 arttı

02 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Mayıs döneminde %2, mangan cevheri üretimi de %17 arttı

01 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis