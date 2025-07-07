Jindal Steel and Power demir ve mangan cevheri bloku için işletme ruhsatı aldı

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Odisha’da yer alan Roida-I demir cevheri ve mangan cevheri bloğu için 50 yıllık işletme ruhsatı aldığını duyurdu.

104,84 hektarlık arazide bulunan blokun, JSPL’in hammadde teminini önemli ölçüde artıracağı ve sürdürülebilir çelik üretimine olan bağlılığını vurguladığı öğrenildi.

JSPL İdari Yöneticisi Pankaj Malhan, “Maden işletme ruhsatı, bağımsız çelik üretimimiz için kritik öneme sahip. Roida-I bloku ile demir cevheri ve mangan cevheri teminimizi önemli ölçüde artırarak operasyonel istikrarı sağlayacağız ve maliyetlerimizi düşüreceğiz,” dedi.