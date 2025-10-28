 |  Giriş 
Jindal India beyaz eşya üreticilerine kaplamalı sac tedarikine başladı

Salı, 28 Ekim 2025 12:37:51 (GMT+3)   |   Kalküta

B C Jindal Grubu bünyesinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Jindal India Limited (JIL), beyaz eşya sektöründeki orijinal ekipman üreticilerine kaplamalı sac tedarikine başladığını açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre kaplamalı saclar LG, Whirlpool ve Godrej gibi önde gelen markalara çamaşır makinesi, klima ve diğer ev aletlerinin üretiminde kullanılmak üzere tedarik edilecek.

Açıklamada, “Bu adım, Hindistan’ın hızla büyüyen beyaz eşya pazarında güçlü bir varlık oluşturma ve ülkedeki kilit sektörlerde konumumuzu daha da güçlendirme hedefimiz doğrultusunda atılmıştır,” ifadelerine yer verildi.

Şirket, kaplamalı sac tedariklerinden toplam gelirlerinde %20 artış beklediğini de bildirdi.


