JISF: Küresel hurda üretimi 2050’de 873 milyon mt’a çıkacak

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre küresel hurda üretimine yönelik tahminler revize edildi ve 2050 yılında toplam üretim tonajının 873 milyon mt seviyesine ulaşması bekleniyor.

Büyüme eğilimi sürüyor

JISF’nin çalışmasına göre küresel hurda üretimi beklentisi 2050 yılı için 873 milyon mt seviyesinde aşağı yönlü revize edildi. Bu değişikliğe rağmen hurda üretim tonajlarının uzun vadede yine de önemli ölçüde artması bekleniyor. 2020 seviyeleriyle karşılaştırıldığında küresel hurda üretiminin %36 veya 232 milyon mt artarak istikrarlı bir küresel yükseliş eğilimi sergileyeceği öngörülüyor.

Yerel basına göre yapılan düzeltme gelişmiş bölgelerde çelik talebi artışına ilişkin beklentilerin daha düşük olması, çelik stoklarının birikim alışkanlıklarındaki değişiklikler ve Çin’de hurda üretimi artışının daha yavaş seyretmesi gibi unsurları yansıttı.

Bölgesel farklılıklar derinleşiyor

Güncellenen tahmin, hurda üretiminde giderek ayrışan bölgesel dinamiklere işaret ediyor.

Gelişmekte olan ülkelerde (Çin hariç) toplanan hurda tonajının 2050 yılında 370 milyon mt seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu rakam önceki tahminlere kıyasla 16 milyon mt yukarı yönlü revize edildi.

Çin için tahminler 26 milyon mt düşürülerek 311 milyon mt seviyesine çekildi.

Gelişmiş ekonomiler için tahminler 20 milyon mt azaltılarak 193 milyon mt seviyesine indirildi.

Bu değişiklikler gelişmiş pazarlarda yavaşlamaya işaret ederken, gelişmekte olan bölgelerde çelik talebi ve hurda bulunabilirliğine ilişkin uzun vadeli görünümün güçlendiğini gösteriyor.

Revizyonun arkasında çelik talebine ilişkin varsayımlar bulunuyor

Çalışmaya göre revize edilen tahminlerin arkasındaki ana unsur uzun vadeli çelik tüketimi beklentilerindeki değişim oldu.

Gelişmekte olan pazarlarda çelik talebinin 143 milyon mt artışla 923 milyon mt seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Çin’e ilişkin tahmin 621 milyon mt seviyesine düşürüldü.

Gelişmiş ekonomilerde talebin 257 milyon mt seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Küresel hurda arz merkezinde değişim

Çalışma 2050 yılına kadar hurda arzının coğrafi merkezinin kademeli olarak Çin ve gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olan ülkelere kayacağını gösteriyor. Aynı zamanda küresel hurda kaynaklarının %85’inden fazlasının ağırlıklı olarak elektrik ark ocaklı üretimde kullanılmak üzere çelik sanayisi tarafından tüketilmesinin beklendiği ifade ediliyor.