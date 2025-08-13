British Steel’e ilişkin müzakereler Jingye’nin ücret talebinin reddiyle durma noktasına geldi

BBC’de çıkan bir habere göre İngiltere hükümetinin, Scunthorpe çelik tesisine ilişkin İngiliz çelik üreticisi British Steel’in sahibi Çin merkezli Jingye Group ile yaptığı görüşmeler, kritik bir çıkmaza girdi. Bakanlar, Jingye’nin mülkiyet devri için vergi mükelleflerinden “yüz milyonlarca” dolar talep ettiğini ancak bu meblağın şirketin gerçek değerinin çok üzerinde olduğunu ifade ediyor. Jingye’nin taleplerinin kabul edilmemesi yeni bir alıcı bulma çabalarını sekteye uğratırken, binlerce kişilik istihdam ve ülkenin son yüksek fırınlarına ilişkin yeni endişelere yol açtı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nisan ayında İngiltere hükümeti, Scunthorpe tesisindeki iki yüksek fırının kapatılmasını önlemek amacıyla British Steel’in yönetimini devralmıştı. Başlangıçta Jingye Group’un cüzi bir ücret karşılığında mülkiyeti devredeceği umuduyla tesisin devlet kontrolüne geçirilmesi düşünülmüştü. Ancak Jingye makul bir ücret talep etmedi. Hükümet devralma girişiminde bulunmadığı için British Steel resmi olarak hâlâ Jingye Group'a ait. Bakanlar yabancı yatırımı caydırma konusunda temkinli davrandıkları için tesisi millileştirme son çare olarak kalmaya devam ediyor.

Mart ayının sonunda Jingye’nin İngiltere hükümetinin 500 milyon £’luk destek teklifini reddetmesinin ardından British Steel, Scunthorpe tesisindeki iki yüksek fırının devre dışı bırakılması için istişare sürecini başlatmıştı.

Şimdi ne olacak?

• Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds’un Eylül ayında müzakerelere katılması bekleniyor.

• Yetkililer, Jingye Group’un “daha gerçekçi” bir tutar belirlemesini umuyor.

• Anlaşmazlık çözülene kadar yeni bir potansiyel alıcı olmayacak.

• Bazı kaynaklar, şirketin mülkiyetini almak için yeni bir parlamento sürecine ihtiyaç duyulabileceğine inanıyor.