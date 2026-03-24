Jindal Steel Angul tesisindeki 6 milyon mt’luk kapasite artışını üçüncü fırının devreye alınmasıyla tamamladı

Hint Jindal Steel Limited (JSL), Odisha eyaletindeki Angul çelik tesisinde gerçekleştirdiği 6 milyon mt’luk kapasite artışını üçüncü bazik oksijen fırınının (BOF3) devreye alınmasıyla tamamladı.

Yüksek fırının devreye alınması ve kapasite artış projesinin tamamlanmasının ardından, Angul tesisinin kapasitesi yıllık 12 milyon mt seviyesine ulaştı. Böylece JSL’nin Hindistan genelindeki toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 15 milyon mt seviyesine yükseldi.

Şirket, kapasite artışının BOF 2 ve BOF 3’ün tam anlamıyla devreye alınmasını kapsadığını ve bunun ilgili tüm yardımcı tesislerle desteklendiğini belirtti. Proje kapsamında altyapı yatırımları da gerçekleştirilerek kapasite artışının sorunsuz şekilde entegre edilmesi sağlandı.

Artırılan kapasitenin operasyonel ve finansal açıdan çeşitli avantajlar sunması bekleniyor. Üretim kapasitesindeki artışın satış hacimlerini yükseltmesi ve kapasite kullanım oranlarını iyileştirmesi öngörülürken, bunun da doğrudan gelir artışını destekleyeceği ifade edildi.