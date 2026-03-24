AMNS Hindistan’da 8,2 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin inşasına başladı

Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Andhra Pradesh eyaletinde yıllık 8,2 milyon mt kapasiteli çelik tesisi için temel atma törenini gerçekleştirdiğini duyurdu. Söz konusu yatırımın toplam büyüklüğünün 65,46 milyar $ olduğu belirtildi.

Projenin iki aşamada inşa edileceği ve toplam kapasitenin yıllık 17,8 milyon mt seviyesine ulaşacağı ifade edildi. İlk aşamada yer alan 8,2 milyon mt kapasiteli tesisin 2029 yılı başında devreye alınması planlanıyor. Ayrıca yıllık 50 milyon mt yük elleçleme kapasitesine sahip bir liman inşası için yaklaşık 11 milyar $ ek yatırım öngörülüyor. İkinci aşamada ise tesis kapasitesinin 17,8 milyon mt seviyesine çıkarılması hedeflenirken toplam yatırım tutarının yaklaşık 136,54 milyar $’a ulaşacağı belirtiliyor.

Şirket, Chhattisgarh eyaletindeki NMDC Limited’in Bailadila madenlerinden başlayan ve halihazırda AMNS’nin pelet tesisine hizmet veren sulu taşıma hattının Peddapeta köyü yakınlarında yönlendirilmesinin, projenin hızlandırılmasındaki başlıca etkenlerden biri olduğunu belirtti.

ArcelorMittal Yönetim Kurulu Başkanı Lakshmi Mittal konuyla ilgili olarak “Yüksek kaliteli yerli çeliğe olan talep artmaya devam edecek. Bu tesis katma değeri yüksek ileri kalite çelik üretecek. Sadece iç pazarı değil, ihracat pazarlarını da hedefliyoruz,” dedi.

AMNS, ArcelorMittal ile Japonya merkezli Nippon Steel Limited’in %60-%40 ortaklığında kurulan bir şirket olup daha önce Gujarat eyaletindeki Essar Steel’in Hazira çelik tesisini iflas süreci kapsamında devralmıştı.