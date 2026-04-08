SMS Group Hindistan’da RPCL Bengaluru’ya kompakt pelet tesisi tedarik edecek

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’a göre Hindistan’da BKG Mining Private Limited ile Fomento Resources Pvt. Ltd.’nin ortak girişimi olan Resources Pellets Concentrates Pvt. Ltd. (RPCL) Bengaluru, Karnataka eyaletinde kurulacak yıllık 2 milyon mt kapasiteli kompakt bir pelet tesisi için sipariş verdi.

SMS Group, projenin tüm teslimat sürecinin 15 ay içinde tamamlanmasının planlandığını belirtti. Söz konusu proje yalnızca ana tesis ekipmanlarını değil, aynı zamanda operasyonel performansı desteklemek üzere tasarlanan entegre dijital sistemleri de içeriyor.

SMS Group’un açıklamasına göre entegre dijital çözüm paketi sayesinde insan müdahalesinin azaltılması, üretim süreçlerinin daha istikrarlı hale getirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor. SMS Group RPCL’nin yatırım kararını özkaynaklarını güçlendirme ve madencilik bölgelerinde uzun vadeli kalkınmayı destekleme hedefi doğrultusunda aldığını belirtti.