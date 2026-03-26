Hindistan hükümeti çelik üretiminde yeşil hidrojen kullanımına yönelik üç pilot projeyi onayladı

Perşembe, 26 Mart 2026 10:13:02 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümeti, çelik üretiminde hidrojen kullanımına yönelik üç pilot projeyi onayladığını ve bu projelere yaklaşık 42 milyon $ finansal destek sağlayacağını açıkladı.

Yetkililer, söz konusu pilot projelerin finansman dahil olmak üzere Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı tarafından yürütülen “Ulusal Yeşil Hidrojen Misyonu”nun bir parçası olduğunu ve önümüzdeki üç yıl içinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Pilot projelerin, çelik üretiminde yeşil hidrojen kullanımına yönelik uygun teknolojilerin geliştirilmesini destekleyeceği, teknik fizibiliteyi ve performans parametrelerini doğrulayacağı, ayrıca düşük karbonlu çelik üretiminde güvenli operasyonlara katkı sağlayacağı ifade edildi.

Projeler kapsamında, doğrudan indirgenmiş demir üretiminde %100 yeşil hidrojen kullanımı, yüksek fırınlarda yeşil hidrojen kullanımıyla kömür ve kok tüketiminin azaltılması ve dikey şaftlı üretim ünitelerinde hidrojen enjeksiyonu gibi uygulamalar yer alacak.

Söz konusu üç pilot projenin Matrix Gas Renewables, Simplex Castings ve Steel Authority of India tarafından hayata geçirileceği bildirildi.


