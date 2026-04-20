JSW Steel, Posco ile Odisha’da 6 milyon mt kapasiteli çelik tesisi için ortak girişimi onayladı

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, Güney Koreli POSCO Group ile Odisha eyaletinde yıllık 6 milyon mt kapasiteli yeni entegre çelik tesisi kurmak üzere %50-%50 ortaklığı onayladığını duyurdu.

Açıklamaya göre JSW Steel’in tamamına sahip olduğu iştiraki Saffron Resources Pvt Ltd, JSW Steel ile Posco Group bünyesindeki POSCO Company Limited ve POSCO-India Private Limited arasında %50-%50 ortak girişime dönüştürülecek. İşlemin 31 Aralık 2026’ya kadar tamamlanması planlanıyor.

Şirket, Saffron Resources’ın Odisha eyaletinde yaklaşık 887 dönüm araziye sahip olduğunu belirtti. Bunun yaklaşık 595 dönümü mülkiyetli arazi, 292 dönümü ise kiralık arazi olup planlanan çelik kompleksinde kullanılabilecek.

Daha önce Posco Group, Odisha’da tek başına 12 milyar $’lık entegre çelik tesisi yatırımı planlamıştı. Ancak arazi edinim anlaşmazlıkları, düzenleyici engeller ve yerel itirazlar nedeniyle proje 2017 yılında iptal edilmişti.