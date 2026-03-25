GPIL Chhattisgarh’da 1 milyon mt kapasiteli yeni çelik üretim tesisi kurmayı planlıyor

Hindistan merkezli Godavari Power and Ispat Limited (GPIL), yıllık 1 milyon mt kapasiteli yeni bir çelik üretim tesisi kurma planlarını açıkladı. Söz konusu yatırımın toplam büyüklüğünün 745 milyon $ seviyesinde olacağı ifade edildi. Şirket, tesisin Sarora bölgesinde inşa edileceğini belirtti.

Yeni tesisin, ağır ve orta yapısal çelik ürünleri ile filmaşin üretimi gerçekleştireceği ve yaklaşık üç buçuk yıl içinde üretime başlamasının beklendiği kaydedildi.

Kendi demir cevheri madenine ve pelet üretim tesisine sahip olan GPIL’in ayrıca Chhattisgarh eyaletinde bulunan ve hâlihazırda %95 kapasite kullanım oranıyla çalışan yıllık 0,5 milyon mt kapasiteli bir çelik üretim tesisi de bulunuyor.