Sanayiciden paslanmaz çeliğe vergi indirimi çağrısı

Pazartesi, 29 Aralık 2025 14:35:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Çin’den ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çeliğe %3,95 oranında antidamping vergisi getirilmesinin ardından ithal hammadde üzerindeki toplam vergi yükü hâlihazırda uygulanan %12’lik ilave gümrük vergisiyle birlikte %16’ya çıktı. Kararın ardından sanayici ve ihracatçı cephesi, artan maliyetlerin enflasyon, istihdam ve ihracat üzerinde baskı oluşturacağı uyarısında bulunarak vergi oranlarının yeniden %8’e indirilmesini talep etti. Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı’nın yaptığı açıklamada soruşturmanın ek vergiyle sonuçlanmasının ihracattan üretime, istihdamdan enflasyona kadar pek çok alanda olumsuz etkiler yaratacağını ifade etti.

Kaplangı, paslanmaz çelikte uygulanan ek vergilerin maliyetleri artırarak nihai ürün fiyatlarına yansıyacağını ve bunun da iç piyasada enflasyonist baskıyı güçlendireceğini vurguladı. EVFED yönetim kurulu başkanı, “Bundan 2 yıl önce sadece %8 ilave gümrük vergisi uygulanıyordu. Bugün gelmiş olduğumuz durumda toplam ödenecek vergi %100 artışla %16’ya çıktı. Enflasyonun yükselmemesi, iş kaybı yaşanmaması ve ihracatın düşmemesi için toplam verginin %8’i aşmaması gerekiyor. Getirilen antidamping vergisi sonrası ilave gümrük vergisinin yeni yılda %4’e çekilmesini talep ediyoruz. Böylece 2 yıl önceki vergi oranlarına ancak dönebileceğiz,” şeklinde konuştu.


