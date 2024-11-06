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JFE Steel’in net kârı ve satışları ilk yarıda düşüş kaydetti

Çarşamba, 06 Kasım 2024 12:00:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 2024-25 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ikinci yarısına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, bir önceki mali yılın ilk yarısında kaydedilen 111,64 milyar JPY seviyesine kıyasla 43,20 milyar JPY (280,61 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %4,9 düşüşle 2,45 trilyon JPY (15,90 milyar $) seviyesine geriledi.

Öte yandan aynı dönemde JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık %9 düşüşle 12,69 milyon mt ve sevkiyatları yıllık %4,9 düşüşle 2,45 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket satış gelirinin söz konusu mali yılın tamamında 4,97 trilyon JPY seviyesinde yer almasını bekliyor. Ham çelik üretiminin ise yaklaşık 22,40 milyon mt seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Ham Çelik Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar JFE Steel 

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