JFE Steel’in net kârı 2023-24 mali yılında artış gösterdi

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 14:13:25 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 31 Mart tarihinde sona eren 2023-24 mali yılına ilişkin konsolide mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı, bir önceki mali yılda kaydedilen 166,75 milyar JPY seviyesine kıyasla 200,97 milyar JPY (1,29 milyar $) seviyesinde yer alırken net satış geliri yıllık %1,8 düşerek 5,17 trilyon JPY (33,27 milyon $) oldu.

Aynı yılda JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık %2,7 düşüşle 24,8 milyon mt ve toplam çelik sevkiyatları yıllık %4,3 düşüşle 20,8 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Bir önceki tahminde şirket, ham çelik üretiminin söz konusu mali yılın tamamında yaklaşık 25,1 milyon mt olmasını beklediğini bildirmişti.

JFE, yerel otomotiv sektörünün güçlü seyretmesini ancak iş gücü sıkıntısı ve artan malzeme fiyatlarının özellikle makine mühendisliği ile inşaat sektörleri üzerinde baskı kurmaya devam etmesini bekliyor. Dolayısıyla çelik talebinin 2024-25 mali yılında çoğunlukla aynı seviyelerde kalacağını öngörüyor. Ayrıca şirket, 2024-25 mali yılında ham çelik üretiminin yaklaşık 23,40 milyon mt seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.