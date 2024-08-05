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JFE Steel’in net kârı birinci çeyrekte azaldı

Pazartesi, 05 Ağustos 2024 14:20:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 2024-25 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin konsolide mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 59,69 milyar JPY seviyesine kıyasla 27,71 milyar JPY (194,75 milyon $) seviyesinde yer alırken net satışları ise yıllık %4 düşüşle 1,21 trilyon JPY (8,5 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan birinci çeyrekte JFE’nin konsolide ham çelik üretimi yıllık %9,1 düşüşle 5,80 milyon mt ve sevkiyatları da yıllık %10,3 düşüşle 4,70 milyon mt seviyelerinde yer almaya başladı.

Şirket, otomotiv sektöründe talebin aynı olduğunu ancak sertifikasyon sorunları sebebiyle üretimin azaldığını belirtti. Bununla birlikte inşaat mühendisliği ve inşaat sektörlerinde talebin iş gücü sıkıntısı ve malzeme fiyatlarındaki artış sebebiyle gecikmeye devam ettiğini aktardı. Ayrıca çelik talebinin çoğunlukla otomotiv sektöründen gelen destekle ikinci yarıda toparlanmasını beklediğini de ifade etti.

JFE, satış gelirinin ilk yarıda 2,46 trilyon JPY ve mali yılın tamamında 5,24 trilyon JPY seviyelerinde yer almasını bekliyor. Ham çelik üretiminin ise hem yerel hem de dış piyasalarda otomobil talebinin ilk yarıda azalması sebebiyle bir önceki tahmine kıyasla düşerek mali yılın tamamında yaklaşık 23 milyon mt seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Ham Çelik Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim Mali Sonuçlar JFE Steel 

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