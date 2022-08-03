JFE Steel’in net kârı artan çelik fiyatları sayesinde birinci çeyrekte yükseldi

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 13:49:03 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 2022-23 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte JFE Holdings bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 63,1 milyar JPY net kâra kıyasla 85,01 milyar JPY (638,51 milyon $) net kâr bildirdi. Bu artış yükselen çelik fiyatlarından kaynaklandı ve Japon yeninin değer kaybetmesiyle dengelendi. Şirketin net satışları ise yıllık bazda %41 artışla 1,25 trilyon JPY (9,41 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan söz konusu dönemde JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık bazda %2,7 artışla 6,77 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin sevkiyatları yıllık %5,3 artışla 5,54 milyon mt oldu.

Açıklamaya göre, mevcut piyasa koşulları Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle bir önceki mali yıla göre önemli ölçüde kötüleşti. Arz-talep dengesinin kademeli olarak toparlanması bekleniyor. Ancak, Çin’deki çelik üretimi ile çelik talebinin gidişatı ve parça tedarik sıkıntısı nedeniyle otomobil üretiminin etkisinin takip edilmesi gerekiyor.

Şirket ilk yarıda 2,61 trilyon JPY ve mali yılın tamamında 5,37 trilyon JPY satış geliri elde etmeyi bekliyor. JFE Steel’in ham çelik üretiminin ise mali yılın tamamında yaklaşık 26 milyon mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.