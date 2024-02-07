JFE Steel 2023-24 mali yılında satış gelirinin düşmesini bekliyor

Çarşamba, 07 Şubat 2024 12:46:36 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co. 31 Aralık tarihinde sona eren 2023-2024 mali yılının ilk üç çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Mali yılın ilk üç çeyreğinde JFE Holdings bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 146,9 milyar JPY net kâra kıyasla 165,7 milyar JPY (1,1 milyar $) net kâr elde etti. Şirketin net satışları ise yıllık %1,1 düşüşle 3,86 trilyon JPY (26,11 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan söz konusu dönemde JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık %2 düşüşle 18,8 milyon mt seviyesinde yer alırken sevkiyatları yıllık %2,3 düşüşle 15,73 milyon mt oldu.

Şirket söz konusu mali yılın tamamında önceki mali yıla kıyasla %0,7 düşüşle 5,23 trilyon JPY satış geliri elde etmeyi bekliyor. JFE Steel’in ham çelik üretiminin 2023-2024 mali yılının tamamında yaklaşık 25,10 milyon mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

JFE 1 Nisan tarihinde başlayacak olan 2024-2025 mali yılında Japonya’da çelik talebinin yatay seyretmesini ve küresel çapta korumacı politikaları yaygınlaşmasını bekliyor. Şirket, Kurashiki bölgesinde 2024 mali yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanan elektrili sac tesisinin geliştirilmesi ve Hindistan’daki JSW Steel ve Kuzey Amerika’da Nucor ile ortak iştiraki sayesinde yüksek katma değerli ürün satışlarını artırmayı planlıyor.