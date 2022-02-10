﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

JFE Steel Nisan-Aralık döneminde net kâr elde etti, yılın tamamı için kâr tahminini yükseltti

Perşembe, 10 Şubat 2022 14:43:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 2021-22 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

İlk dokuz ayda, JFE Holdings, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 67,21 milyar JPY net zarara kıyasla 225,12 milyar JPY (1,94 milyar $) net kâr bildirdi. Şirketin net satışları aynı dönemde yıllık bazda %33,7 artışla 3,09 trilyon JPY (26,74 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca, söz konusu dönemde JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık bazda %16,5 artışla 20,24 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin sevkiyatları yıllık %11,5 artışla 16,46 milyon mt oldu.

Şirketin ham çelik üretiminin mali yılın tamamında bir önceki tahminde kaydedilen 26,5 milyon mt’a kıyasla yaklaşık 26 milyon mt olması bekleniyor. 

Şirket mali yılın tamamı için 4,37 trilyon JPY gelir ve 270 milyar JPY kâr bekliyor. JFE Steel’in önceki tahmininde kâr beklentisi 250 milyar JPY seviyesinde yer alıyordu.

Öte yandan şirket 2030 yılına kadar karbon salımı azaltma hedefini daha önceki %20 seviyesine kıyasla minimum %30’a yükseltti. Şirketin agresifleşen hedefi çelik biriminde karbonsuz üretim girişimlerinin artmasını ve karbonsuz üretimi sürdürmek için dış koşullarda iyileşen faktörleri yansıtıyor.


Etiketler: ham çelik  Japonya  çelik üretimi  JFE Steel  mali sonuçlar  Uzak Doğu  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

02 Mar

Kardemir 2021’de rekor seviyede kâr açıkladı
22 Şub

Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %2,2 düştü
22 Şub

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Aralık’ta aylık %5,9 düştü
11 Şub

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun satış gelirleri ve net kârı 2021’de yükseldi
10 Şub

ArcelorMittal 2021’de net kâr elde etti, AVFÖK’ü artış gösterdi