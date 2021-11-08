JFE Steel güçlü çelik talebi ve fiyatları sayesinde ilk yarıda net kâr elde etti

Pazartesi, 08 Kasım 2021 11:00:28 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 2021-22 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda, JFE Holdings, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 104,52 milyar JPY net zarara kıyasla 143,32 milyar JPY (1,26 milyar $) net kâr bildirdi. Bu artış, geçtiğimiz yılın ikinci yarısından bu yana toparlanmaya devam eden küresel ekonomi sayesinde güçlenen çelik talebi ve fiyatlarından kaynaklandı. Şirketin net satışları, aynı dönemde yıllık bazda %30,2 artışla 1,94 trilyon JPY (17,10 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca, söz konusu dönemde, JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık bazda %24,3 artışla 13,39 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin sevkiyatları yıllık %15,9 artışla 10,83 milyon mt oldu.

Yerel ve uluslararası çelik talebindeki toparlanma nedeniyle şirketin ham çelik üretiminin mali yılın tamamında yaklaşık 26,50 milyon mt olması bekleniyor. 4 No’lu Kurashiki yüksek fırınının Aralık ayının ortasında yeniden faaliyete geçeceği bildirildi.

Şirket mali yılın tamamı için 250 milyar JPY kâr bekliyor. Şirket, özellikle imalat sektöründe olmak üzere yerel çelik talebinin güçlü olmasını beklediğini belirtti. Otomobil üretiminin, yarı iletken çip arz sıkıntısı nedeniyle önceki tahmine kıyasla bir milyon adet azalarak yaklaşık 8,2 milyon adet olacağı tahmin ediliyor.