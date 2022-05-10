JFE Steel 2021-22 mali yılının tamamında net kâr elde etti

Salı, 10 Mayıs 2022 10:05:24 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 31 Mart tarihinde sona eren 2021-22 mali yılına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında JFE Holdings bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 19,06 milyar JPY net zarara kıyasla 289,79 milyar JPY (2,22 milyar $) net kâr bildirdi. Şirketin net satışları aynı dönemde yıllık bazda %35,2 artışla 4,36 trilyon JPY (33,46 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca, söz konusu dönemde JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık bazda %13,7 artışla 27,26 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin sevkiyatları yıllık %9,2 artışla 22,38 milyon mt oldu.

Önceki tahminde şirketin ham çelik üretiminin mali yılın tamamında yaklaşık 27,4 milyon mt olması bekleniyordu.

Şirketin açıklamasına göre otomobil üretiminde öngörülen toparlanma ve ekonomideki iyileşmeyle desteklenen çelik talebinin hem Japonya’da hem de yurt dışında güçlü kalması bekleniyor. Bu durumun devam etmesi halinde, JFE Steel’in ham çelik üretiminin 2022-23 mali yılında yaklaşık 26 milyon mt olması bekleniyor. JFE’nin 2022-23 mali yılına ilişkin gelir tahminleri henüz belli değil.