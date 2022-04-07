J&F Mineração Vale’nin bazı varlıklarını 1 milyar $ karşılığında devralacak

Perşembe, 07 Nisan 2022 09:31:09 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, J&F Mineração’nun 1,2 milyar $ karşılığında Midwest System’ı devralacağını duyurdu.

Vale Midwest System’da Mineração Corumbaense Reunida S.A., Mineração Mato Grosso S.A., International Iron Company, Inc. ve Transbarge Navegación Sociedad Anónima şirketlerinin bulunduğunu belirtti.

SteelOrbis’in dün de bildirdiği üzere, düzenlenmiş AVFÖK’ü 110 milyon $ seviyesinde yer alan Midwest System, geçtiğimiz yıl 2,7 milyon mt demir cevheri ve 200.000 mt manganez üretimi yapmıştı.