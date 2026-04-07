Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025-2026 mali yılında %12 arttı

Hindistan Limanlar Birliği verilerine göre 2025-2026 mali yılında ülkedeki tüm büyük limanlar üzerinden gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı, bir önceki mali yıla kıyasla %11,8 artışla 66,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in hesaplamalarına göre Mart ayında Hindistan’a sevk edilen koklaşabilir taş kömürü miktarı önceki ay kaydedilen 6,6 milyon mt’a kıyasla 5,97 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Birliğin verileri ayrıca 2025-2026 mali yılında pelet dahil olmak üzere tüm büyük limanlarda elleçlenen toplam demir cevheri miktarının yıllık bazda %1,33 artışla 50,7 milyon mt seviyesine yükseldiğini gösterdi.