Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025-2026 mali yılında %12 arttı

Salı, 07 Nisan 2026 09:40:34 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği verilerine göre 2025-2026 mali yılında ülkedeki tüm büyük limanlar üzerinden gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı, bir önceki mali yıla kıyasla %11,8 artışla 66,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in hesaplamalarına göre Mart ayında Hindistan’a sevk edilen koklaşabilir taş kömürü miktarı önceki ay kaydedilen 6,6 milyon mt’a kıyasla 5,97 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Birliğin verileri ayrıca 2025-2026 mali yılında pelet dahil olmak üzere tüm büyük limanlarda elleçlenen toplam demir cevheri miktarının yıllık bazda %1,33 artışla 50,7 milyon mt seviyesine yükseldiğini gösterdi. 


Benzer Haber ve Analizler

Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025-2026 mali yılının Nisan-Şubat döneminde %11 arttı

06 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %12,13 düştü

05 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde düştü

07 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel ilk kez denemek için Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithal etti

23 Kas | Çelik Haberler

Hint limanlarında koklaşabilir taş kömürü trafiği Nisan-Ağustos döneminde %32 düştü

08 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan koklaşabilir taş kömürü ve pulverize kömür ithalatı için Rusya ile müzakere halinde

26 Ağu | Çelik Haberler

Hint limanlarında koklaşabilir taş kömürü trafiği nisan-ekim döneminde %11 arttı

06 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı nisan-ağustos döneminde %10 arttı

12 Eyl | Çelik Haberler

Hint limanlarında koklaşabilir taş kömürü trafiği nisan-haziran döneminde %6,85 arttı

09 Tem | Çelik Haberler

Hindistan 2017 yılında 51,24 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ithal etti

08 Şub | Çelik Haberler





