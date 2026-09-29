Hindistan ve AB'nin serbest ticaret anlaşmasını 16 Aralık 2026'da imzalaması bekleniyor

Hindistan hükümetinden iki yetkili Hindistan ile Avrupa Birliği'nin (AB) serbest ticaret anlaşmasını 16 Aralık 2026 tarihinde resmen imzalamasının beklendiğini belirtti.
Yetkililere göre imza töreni Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 2026'nın Aralık ayında Belçika, Kanada ve ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretlerle aynı döneme denk gelecek.
Hindistan ile AB, serbest ticaret anlaşmasının çerçevesini 27 Ocak 2026 tarihinde imzalamıştı.
Yetkililer, AB tarafında gerekli onayın alınmış olması nedeniyle anlaşmanın Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanmasının ardından üye ülkelerin parlamentolarında ayrı ayrı onaylanmasına gerek kalmayacağını ifade etti.
Aralık ayında imzalanmasının ardından Avrupa Parlamentosu'nun onayına sunulacak anlaşmanın 2027 yılının başlarında yürürlüğe girmesinin beklendiği aktarıldı.
Hindistan ile AB, uzun bir aranın ardından 2022'nin Haziran ayında yeniden başlattıkları ticaret anlaşması müzakerelerini 2026'nın Ocak ayında tamamlamıştı. Tarafların daha geniş bir uzlaşı sağlamak amacıyla Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi bazı tartışmalı konuları anlaşmanın dışında tuttuğu belirtildi.