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Hindistan ve AB'nin serbest ticaret anlaşmasını 16 Aralık 2026'da imzalaması bekleniyor

Salı, 29 Eylül 2026 13:41:53 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetinden iki yetkili Hindistan ile Avrupa Birliği'nin (AB) serbest ticaret anlaşmasını 16 Aralık 2026 tarihinde resmen imzalamasının beklendiğini belirtti.

Yetkililere göre imza töreni Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 2026'nın Aralık ayında Belçika, Kanada ve ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretlerle aynı döneme denk gelecek.

Hindistan ile AB, serbest ticaret anlaşmasının çerçevesini 27 Ocak 2026 tarihinde imzalamıştı.

Yetkililer, AB tarafında gerekli onayın alınmış olması nedeniyle anlaşmanın Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanmasının ardından üye ülkelerin parlamentolarında ayrı ayrı onaylanmasına gerek kalmayacağını ifade etti.

Aralık ayında imzalanmasının ardından Avrupa Parlamentosu'nun onayına sunulacak anlaşmanın 2027 yılının başlarında yürürlüğe girmesinin beklendiği aktarıldı.

Hindistan ile AB, uzun bir aranın ardından 2022'nin Haziran ayında yeniden başlattıkları ticaret anlaşması müzakerelerini 2026'nın Ocak ayında tamamlamıştı. Tarafların daha geniş bir uzlaşı sağlamak amacıyla Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi bazı tartışmalı konuları anlaşmanın dışında tuttuğu belirtildi.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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