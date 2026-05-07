Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan 2026’da %6 düştü

Perşembe, 07 Mayıs 2026 09:51:55 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Limanlar Birliğinden (IPA) alınan verilere göre ülkedeki tüm büyük limanlar üzerinden gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan 2026’da yıllık %5,83 düşüşle 5,33 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Veriler, Nisan 2026’daki koklaşabilir taş kömürü ithalatının Mart 2026’da büyük limanlar üzerinden gerçekleşen 5,974 milyon mt seviyesinin de altında kaldığını gösterdi.

IPA verilerine göre pelet dahil olmak üzere tüm büyük limanlarda elleçlenen toplam demir cevheri miktarı ise Nisan 2026’da yıllık %2,81 düşüşle yaklaşık 4,07 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.


