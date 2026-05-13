Hindistan ve Umman arasındaki STA 1 Haziran 2026’da yürürlüğe girecek

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, Hindistan ile Umman arasındaki serbest ticaret anlaşmasının (STA) 1 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Söz konusu anlaşma Aralık 2025’te imzalanmıştı.

Bakan, anlaşmanın Hindistan’ın Umman’a gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık %98’ine gümrüksüz erişim sağlaması sayesinde ikili ticareti önemli ölçüde artırmasının beklendiğini belirtti.

Açıklama, ticaret ve yatırım iş birliğini geliştirme yollarını değerlendirmek amacıyla Umman heyetinin kısa süre önce Hindistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldi.

Goyal ayrıca Hindistan ile Şili’nin mevcut tercihli ticaret anlaşmasını, ikili ticareti artırmayı ve ekonomik ilişkileri derinleştirmeyi hedefleyen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’na dönüştürmek üzere müzakereler yürüttüğünü ifade etti.