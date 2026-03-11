Hindistan’dan armatörlere uyarı: Orta Doğu’daki savaş fırsatçı fiyatlandırmaya gerekçe olmamalı

Hindistan Denizcilik Genel Müdürlüğü, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler nedeniyle oluşan aksaklıkları fırsata çevirerek “fırsatçı ve şeffaf olmayan fiyatlandırma” yapan denizcilik şirketleri ve acentelerini uyardı.

11 Mart Çarşamba günü yayımlanan resmi duyuruya göre söz konusu uyarı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından Orta Doğu’da oluşan belirsizliklerin deniz taşımacılığı ve ticaret üzerinde yarattığı etkiler nedeniyle yapıldı.

Söz konusu açıklama sektör paydaşları ve ithalat-ihracat yapan firmalarla gerçekleştirilen toplantının ardından geldi. Sektör temsilcileri toplantıda bazı armatörler ve acenteler tarafından birden fazla ek ücret uygulandığı yönünde şikâyette bulundu.

Duyuruda, “EXIM lojistik ekosisteminde şeffaflık, adalet ve öngörülebilirliği desteklemek amacıyla tüm denizcilik hatları, taşıyıcılar ve acenteler; mevcut jeopolitik gelişmeleri fırsata çevirerek aşırı ücret uygulamak da dahil olmak üzere fırsatçı, şeffaf olmayan ve adil olmayan fiyatlandırma uygulamalarından kaçınmaya davet edilmektedir,” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca tüm operatörlerin uygulanacak tüm ücretleri ihracatçı ve ithalatçılara önceden açık şekilde bildirmesi talep edildi. Böylece ticaret ekosisteminde olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.