 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan’dan...

Hindistan’dan armatörlere uyarı: Orta Doğu’daki savaş fırsatçı fiyatlandırmaya gerekçe olmamalı

Çarşamba, 11 Mart 2026 12:13:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Denizcilik Genel Müdürlüğü, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler nedeniyle oluşan aksaklıkları fırsata çevirerek “fırsatçı ve şeffaf olmayan fiyatlandırma” yapan denizcilik şirketleri ve acentelerini uyardı.

11 Mart Çarşamba günü yayımlanan resmi duyuruya göre söz konusu uyarı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından Orta Doğu’da oluşan belirsizliklerin deniz taşımacılığı ve ticaret üzerinde yarattığı etkiler nedeniyle yapıldı.

Söz konusu açıklama sektör paydaşları ve ithalat-ihracat yapan firmalarla gerçekleştirilen toplantının ardından geldi. Sektör temsilcileri toplantıda bazı armatörler ve acenteler tarafından birden fazla ek ücret uygulandığı yönünde şikâyette bulundu.

Duyuruda, “EXIM lojistik ekosisteminde şeffaflık, adalet ve öngörülebilirliği desteklemek amacıyla tüm denizcilik hatları, taşıyıcılar ve acenteler; mevcut jeopolitik gelişmeleri fırsata çevirerek aşırı ücret uygulamak da dahil olmak üzere fırsatçı, şeffaf olmayan ve adil olmayan fiyatlandırma uygulamalarından kaçınmaya davet edilmektedir,” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca tüm operatörlerin uygulanacak tüm ücretleri ihracatçı ve ithalatçılara önceden açık şekilde bildirmesi talep edildi. Böylece ticaret ekosisteminde olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025-2026 mali yılının Nisan-Şubat döneminde %11 arttı

06 Mar | Çelik Haberler

Maersk güvenlik gerekçesiyle Hindistan limanlarından Batı Asya’ya kargo taşımacılığını askıya aldı

05 Mar | Çelik Haberler

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı sonrası Hindistan limanlarında konteyner hareketi neredeyse durdu

02 Mar | Çelik Haberler

Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşmasını 24 Temmuz’da imzalayabilir

23 Tem | Çelik Haberler

Hindistan ve EFTA arasındaki serbest ticaret anlaşması 1 Ekim’de yürürlüğe giriyor

21 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’da navlun oranları İran-İsrail savaşına rağmen şimdilik değişmedi

24 Haz | Çelik Haberler

Hindistan ve AB’nin serbest ticaret anlaşmasını yıl sonuna kadar imzalaması bekleniyor

12 Haz | Çelik Haberler

Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşması imzaladı

07 May | Çelik Haberler

Hindistan kısa süre içerisinde nakliye sektörüne yönelik 3 milyar $’lık finansmanı onaylayacak

30 Nis | Çelik Haberler

Jawaharlal Nehru Hindistan’ın en büyük konteyner limanı olacak

27 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis