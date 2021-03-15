Japonya’ya verilen gemi siparişleri Şubat ayında düşüş gösterdi

Pazartesi, 15 Mart 2021 15:44:42 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Şubat ayında bir önceki aya göre %19,6 düşüşle toplam ağırlığı 971.440 gros tona ulaşan ve 9 adedi yük gemisi, 5 adedi tanker ve 5 adedi genel kargo gemisi olan 19 gemi siparişi aldı. Ocak ayında yeni gemi siparişleri 31 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk iki ayında, Japonya toplam ağırlığı 2,18 milyon gros tona ulaşan 50 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %54,6 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Ocak ayında 1,02 milyon gros ton ağırlığında 25 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Şubat ayında toplam 675.172 gros ton ağırlığında 15 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %45,2 düşüşle 1,69 milyon gros ton ağırlığa sahip 40 gemi ihraç etti.