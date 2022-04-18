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Japonya’ya verilen gemi siparişleri Mart ayında arttı

Pazartesi, 18 Nisan 2022 10:41:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Mart ayında bir önceki aya göre %342,2 artışla toplam ağırlığı 1,82 milyon gros tona ulaşan ve 36 adedi yük gemisi ve 13 adedi genel kargo gemisi olan 49 gemi siparişi aldı. Şubat ayında yeni gemi siparişleri 10 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk üç ayında Japonya toplam ağırlığı 2,78 milyon gros tona ulaşan 73 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %24,9 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte Şubat ayında 679.156 gros ton ağırlığında 17 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Mart ayında toplam 993.634 gros ton ağırlığında 16 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %22,1 düşüşle 2,42 milyon gros ton ağırlığa sahip 48 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu 

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